Экономическая активность в Армении за январь выросла на 6,5%

/АРКА/. Показатель экономической активности Армении, по оперативным статистическим данным, в январе 2017 года вырос на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщает Национальная статистическая служба республики. Следует отметить, что экономическая активность за отчетный период снизилась на 46,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост экономической активности за январь текущего года обеспечили четыре отрасли: промышленность, сельхозпродукция, сферы торговли и услуг. Так, за отчётный период было произведено промышленной продукции примерно на 180,1 млрд. драмов (рост за год на 12,2%), объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 0,2% до 16 млрд. драмов, рост в сфере услуг составил 12,1% (96,2 млрд. драмов), рост оборота внутренней торговли – 9,4% (128,7 млрд. драмов). При этом объем строительства составил примерно 7,5 млрд. драмов (спад на 5,3%). Объем внешнеторгового оборота в Армении по итогам января 2017 года составил около $358,7 млн., увеличившись по сравнению с январем 2016 года на 45,5%. Согласно бюджету, рост ВВП Армении на 2017 год заложен в размере 3,2%. ($1 – 486,74 драма)