Иранская компания рассказала о контракте с Белоруссией на поставку нефти

Дочерняя компания «Белоруснефти» заключила контракт с иранской NIOC на поставку партии нефти в Белоруссию. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) сообщила, что заключила контракт с польской компанией Beloil Polska, которая является дочерним предприятием государственной «Белоруснефти», на поставку 600 тыс. барр. нефти. Об этом говорится в пресс-релизе иранской компании, опубликованном на ее сайте. «Это первая закупка [Белоруссией] иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году», — сообщила пресс-служба NIOC. Ожидается, что нефть из Ирана будет доставляться в Одессу на Украине и латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Белоруссию. Однако до конца логистическая схема еще не согласована, говорится в сообщении.

