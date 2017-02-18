Армянские инвестиционные проекты стали доступны в онлайн режиме

Министерство экономического развития и инвестиций Армении презентовало в пятницу электронную площадку инвестиционных проектов www.investmentprojects.am. Как отметил, представляя ресурс, начальник отдела инвестиционных проектов министерства Арам Варданян, это новый инструмент, который позволит представить потенциальным инвесторам имеющийся в Армении потенциал, а армянским хозяйствующим субъектам — свои проекты. «Это очень гибкий инструмент для контактов с иностранными инвесторами, поскольку на сегодня мы вынуждены контактировать с ними только через дипломатические представительства, в то время как сайт позволит наладить прямые контакты», — цитирует Варданяна армянское экономическое информагентство «АРКА». Он напомнил, что правительство Армении объявило о старте сбора инвестиционных программ и уже получило свыше 160 проектов, которые были обработаны, приведены в единый вид. Из них отобраны наиболее реалистичные и интересные для инвесторов, которые размещены на новой электронной площадке. По его словам, на сайте потенциальные инвесторы смогут найти экономические характеристики и программы Армении, которые представляют из себя основные показатели по объему рынка, позиции страны в международных рейтингах и индексах, а также необходимые экономические показатели для реализации программ. «Прямо на сайте любой заинтересованный инвестор может ознакомиться со списком инвестиционных программ, их направлениями, предполагаемым объемом инвестиций, кратким описанием проекта», — сказал Варданян. При этом инвестпроекты можно рассматривать как по их географическому принципу, так и профильной сфере. На данный момент на сайте представлены 35 проектов, но их число регулярно будет пополняться, в частности, все желающие могут представить свой инвестпроект, просто заполнив необходимую форму заявки на сайте и направив ее на рассмотрение Минэкономики. Открыв каждый из проектов, инвестор получает краткое описание, информацию об объеме инвеспрограммы, содержании проекта, сроках окупаемости, прибыльности, а также бизнес-план. При наличии заинтересованности прямо с этой странички инвестор может связаться с экспертами минэкономики и обсудить подробности проекта. Ресурс пока доступен только на английском языке, однако ведутся работы по запуску страниц также на других языках. Проект осуществлен Министерством экономического развития и инвестиций Армении совместно с Фондом развития Армении.
Армянские инвестиционные проекты стали доступны в онлайн режиме
- Бизнес - 18 Февраля 2017, 14:13