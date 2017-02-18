Американское рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России с "негативного" до "стабильного". Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщается на сайте агентства. При этом новый рейтинг РФ, Ba1, находится на неинвестиционном или "мусорном" уровне. Американское рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России с "негативного" до "стабильного". Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщается на сайте агентства. При этом новый рейтинг РФ, Ba1, находится на неинвестиционном или "мусорном" уровне.
Агентство Moody's повысило прогноз по кредитному рейтингу России
- Бизнес - 18 Февраля 2017, 10:36