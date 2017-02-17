Доллар резко подорожал после прогноза Орешкина об ослаблении рубля

Курс доллара на Московской бирже впервые за три дня поднялся выше 58 руб. Курс евро приблизился к 62 руб. Это произошло после заявления главы Минэкономразвития Максима Орешкина о готовности принять меры в случае продолжения укрепления рубля Стартовавшее еще утром вялое укрепление курсов доллара и евро на Московской бирже сменилось резким скачком котировок после заявления главы Минэкономразвития Максима Орешкина о готовности правительства оперативно принять меры в том случае, если рубль продолжит дорожать. «Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать», - пояснил Орешкин (цитата по «Интерфаксу»). Курс доллара за несколько минут подскочил примерно на 40 коп., поднявшись на максимуме до отметки 58,2525 руб., что на 65,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно с этим курс евро достиг отметки 62 руб., что на 56 коп. выше уровня закрытия торгов 16 февраля. Выше 58 руб. курс доллара поднялся впервые с 14 февраля. По сравнению с достигнутым 15 февраля полуторагодовым минимумом (56,55 руб.) он вырос более чем на 2,7%. Ранее сегодня Орешкин заявил, что правительство пока не намерено отказываться от проводимых Минфином закупок валюты на внутреннем рынке и выразил уверенность в том, что рубль в ближайшее время начнет слабеть. «Мы считаем, что укрепление [рубля], которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация», - пояснил глава Минэкономразвития после проведенного президентом России совещания с министрами (цитата по ТАСС). В числе краткосрочных факторов, приведших к укреплению рубля, Орешкин назвал сезонный фактор первого квартала, а также приток капитала, в том числе в результате приватизационных сделок. «Эти факторы играют сейчас на укрепление рубля», - пояснил министр.

