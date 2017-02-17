Андрей Пятахин удостоен благодарственной грамоты Премьер-министра РА

17 февраля 2017, Ереван. Президент Республиканского Союза Работодателей Армении (РСРА) Гагик Макарян вручил Генеральному директору Beeline в Армении Андрею Пятахину благодарственную грамоту от Премьер-министра РА. За обеспечение стабильной занятости, достойного труда и высокую корпоративную ответственность, Генеральный директор Beeline Андрей Пятахин был поощрен благодарственной грамотой от Премьер-министра РА Карена Карапетяна. Президент РСРА Гагик Макарян, вручая грамоту, отметил: «Позвольте поздравить и от имени Премьер-министра РА передать Вам эту грамоту. Я уверен, что оценка деятельности Beeline в Армении в Вашем лице, будет еще больше способствовать дальнейшему развитию корпоративной социальной ответственности компании во благо социально-экономического прогресса и стабильности». «Я благодарю Премьер-министра Армении Карена Карапетяна за высокую оценку моей работы и хочу подчеркнуть, что эта награда является общей победой коллектива Beeline. Каждый из наших сотрудников, вне зависимости от работы или должности, осознает свою ответственность перед клиентами, и мы делаем все возможное, чтобы все почувствовали нашу любовь и заботу», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Отметим, что среди критериев выбора лауреатов были активности компаний в обеспечении стабильных рабочих мест и достойного труда, работа в сфере корпоративной социальной ответственности и вклад в стабильное социально-экономическое развитие страны. В частности, была отмечена программа Beeline Make your mark, в рамках которой в Армении были удачно реализованы более двух десятков проектов, направленных на трудоустройство молодежи, повышение их конкурентоспособности на рынке труда, а также на стимулирование предпринимательского мышления среди школьников и студентов.