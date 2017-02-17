/АРКА/. В рамках поручения премьер-министра в Армении разработана Концепция развития горнорудной отрасли, сообщает пресс-служба Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Как отметила начальник отдела геологии, нормативной методологии и анализа Агентства по недрам при Минэнерго Шушаник Керобян, в Концепции представлены основные проблемы, препятствующие развитию горнорудной отрасли, такие как отсутствие всеобъемлющей политики и стратегии в сфере, проблемы в социально-экономической и финансовой плоскости, нехватка инвестиций, отсутствие государственных геологических исследований и другие. "В качестве первичного решения в документе предлагается разработать стратегию горнорудной отрасли с привлечением заинтересованных министерств, организаций гражданского общества, потенциальных инвесторов, общин-бенефициариев, представителем международных организаций-доноров и других", - сказала она. Для разработки стратегии данной сферы необходим пересмотр исследований, реализованных в отрасли в различные периоды организовать опросы, круглые столы, общественные обсуждения, а также исследовать международный опыт. По словам Керобян, разработка стратегии потребует проведения масштабной работы на ближайшие 5-10 лет.