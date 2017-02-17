Иранский банк предоставил €84 млн. на строительство третьей линии электропередач Иран-Армения

Банк развития экспорта Ирана «Садерат» профинансирует строительство третьей линии электропередач ИРИ-Армения. Об этом сообщает иранское информагентство «ИРИБ». По сообщению иранского источника, в рамках программы «газ в обмен на электроэнергию», которая реализуется Ираном и Арменией, на строительство третьей линии электропередач предусмотрено 107 млн. евро, большая часть суммы – 83 млн. евро, предоставил «Банк развития экспорта Ирана». Отметим, что целью программы является также соединение энергосистем Армении и Грузии. Развитие данных инфраструктур направлено на обеспечение с помощью транзитного сообщения через Армению сезонного обмена энергоносителями (маршрут Север-Юг, включающий Россию, Армению, Грузию, Иран). Строительство третьей линии электропередач Иран-Армения планируется завершить за 24 месяца. Об этом сообщает Panorama.am.