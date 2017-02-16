Туристы при въезде в Армению смогут оплачивать визовые пошлины безналичным путем

/АРКА/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства в четверг поручил ряду ответственных структур упросить порядок предоставления въездных виз иностранным гражданам. "Для стимулирования туризма и исключения излишних сложностей для посещающих Армению туристов, их освободят от необходимости заполнения анкет на границе", - сказал Карапетян, передает агентство "Новости-Армения". Он напомнил, что согласно действующему порядку, при предоставлении въездных виз иностранным гражданам на контрольно-пропускных пунктах на государственной границе Армении, туристы должны заполнить анкету и оплатить госпошлины исключительно наличными средствами. Премьер-министр предлагает исключить данную обязательную норму и облегчить процедуру получения виз на границе. В данной связи министерству финансов поручено разработать и внедрить систему безналичного оформления и оплаты госпошлин на приграничных контрольно-пропускных пунктах.