/АРКА/. Армения облегчит условия лицензирования недропользователей, сказал в четверг в ходе заседания правительства Армении министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян. Правительство Армении на заседании в четверг внесло поправки в порядок предоставления права на застройку недропользователям. Как пояснил министр, сегодня недропользователи, получая право на использование недр, должны регулировать взаимоотношения по использованию данных земельных территорий с владельцами данных участков. При этом право на недропользование они могут получить без тендеров, однако разрешение на застройку, которое предусматривает строительство инфраструктур и других необходимых зданий, предоставляется им только на тендерной основе. "Это создавало дополнительные препоны для бизнеса, для устранения которых мы предлагаем предусмотреть возможность предоставления данных прав также без тендера", - сказал Манукян.