Beeline приостанавливает возможность оплаты услуг через платежные терминалы TelCell, Idram и EasyPay начиная с 16 февраля 2017 года. Причиной этого стала неравная комиссионная политика вышеназванных компаний по отношению к клиентам Beeline. При оплате услуг мобильной связи других операторов с терминалов начиная с 1001 драма платежи принимаются без дополнительной комиссии, а за мобильную связь Beeline TelCell, Idram и EasyPay принимают платежи без комиссии начиная с 10 000 драмов. На предложение Beeline работать на равных рыночных условиях с другими операторами и не взимать комиссию при платежах от 1000 и более драмов компания получила отказ, в связи с чем, вынуждена предпринять меры по защите собственных интересов и интересов своих абонентов. Beeline приносит извинения за причиненные неудобства и сообщает, что оплатить услуги связи можно без комиссии в наших офисах продаж, в банках, на нашем сайте www.beeline.am и через мобильное приложение Beeline Armenia. Отметим, что Beeline работает над тем, чтобы прийти к справедливому соглашению с платежными системами, компания открыта для диалога и основной задачей считает обеспечение равноправного и справедливого отношение к своим Клиентам. ЗАО «АрменТел» (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 14 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве. «ВымпелКом» предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением около 740 миллионов человек. Компании группы «ВымпелКом Лтд.» предоставляют услуги под брендами «Билайн», «Киевстар», “Wind”, "Infostrada" “Mobilink”, “Banglalink”, “Telecel” и “Djezzy”. По состоянию на 30 сентября 2015 года общее количество абонентов Компании составляло 217 миллионов. Акции «ВымпелКом» котируются на NASDAQ под символом VIP. За более подробной информацией обращайтесь: www.vimpelcom.com
Beeline приостанавливает возможность оплаты услуг через платежные терминалы TelCell, Idram и EasyPay
- Бизнес - 15 Февраля 2017, 18:32