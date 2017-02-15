Количество рейсов из Москвы, Дохи и Афин в Армению увеличится

  • Lragir.am
  • Бизнес - 15 Февраля 2017, 16:08
/АРКА/. Частота рейсов ряда авиакомпаний в Армению увеличится в связи с ростом пассажиропотока, заявила в среду пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян.

"В марте авиакомпания "Победа" будет выполнять рейсы по направлению Москва-Гюмри-Москва четыре раза в неделю вместо нынешних трех. Рейсы Доха-Ереван-Доха авиакомпания "Qatar Airways" станут ежедневными" ,- заявила Ованнисян.

По ее словам, в марте, когда начинается летний навигационный период, авиакомпания "Эгейские авиалинии" начнет осуществлять рейсы по направлению Афины-Ереван-Афины шесть раз в неделю.

"Иранские авиакомпании также увеличат частоту рейсов в Армению в летний период и особенно во время празднования иранского Нового года - "Новруз" (в конце марта)" ,- добавила Ованнисян. 

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