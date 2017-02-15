Количество рейсов из Москвы, Дохи и Афин в Армению увеличится

/АРКА/. Частота рейсов ряда авиакомпаний в Армению увеличится в связи с ростом пассажиропотока, заявила в среду пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян. "В марте авиакомпания "Победа" будет выполнять рейсы по направлению Москва-Гюмри-Москва четыре раза в неделю вместо нынешних трех. Рейсы Доха-Ереван-Доха авиакомпания "Qatar Airways" станут ежедневными" ,- заявила Ованнисян. По ее словам, в марте, когда начинается летний навигационный период, авиакомпания "Эгейские авиалинии" начнет осуществлять рейсы по направлению Афины-Ереван-Афины шесть раз в неделю. "Иранские авиакомпании также увеличат частоту рейсов в Армению в летний период и особенно во время празднования иранского Нового года - "Новруз" (в конце марта)" ,- добавила Ованнисян.