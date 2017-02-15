/АРКА/. Габариты нового смартфона Apple будет сопоставимы с 4,7-дюймовым iPhone 7, однако внутри корпуса уместится аккумулятор гораздо большего объема, передает vesti.ru. Как пишет 9to5mac со ссылкой на аналитическую записку уважаемого эксперта KGI Securities Мин Чи Куо, запас батареи в iPhone 8 увеличится примерно на 50% — до 2700 мА*ч. Для сравнения, объем аккумулятора iPhone 7 составляет 1960 мА*ч, 7 Plus — 2900 мА*ч. Можно предположить, что батарея повышенной емкости понадобится для питания "безграничного" OLED-экрана. Согласно предыдущим "утечкам", дисплей iPhone 8 возрастет с 4,7 до 5,5 дюйма и займет всю лицевую поверхность устройства — от кромки до кромки, но физические размеры "айфона" останутся прежними. По информации Куо, в "восьмерке" i-компания изменит конструкцию многослойной материнской платы — она уменьшится вдвое, что позволит высвободить пространство для суперъемкой батареи. Новая "материнка", а также OLED-матрица и дисплей от края до края приведут к повышению производственных затрат на 80%. В результате, как ранее сообщило деловое издание Fast Company, ценник на iPhone 8 может превысить 1000 долларов. Анонс нового смартфона Apple ожидается в сентябре—октябре. Предположительно, "восьмерка" получит OLED-экран от края до края, стеклянный корпус, сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный прямо в дисплей, камеру с функцией 3D-фотосъемки, поддержку беспроводной зарядки и технологию, которая сможет "узнавать" пользователя в лицо.
iPhone 8 получит суперъемкую батарею
- Бизнес - 15 Февраля 2017, 13:50