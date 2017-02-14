/АРКА/. Сфера легкой промышленности в Армении имеет большой экспортный потенциал, сказал во вторник журналистам министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян. Он отметил, что эта отрасль в 2011 году была объявлена правительством приоритетной, поскольку имеет большой потенциал как развития, так и экспорта. По словам министра, в последние годы отмечается рост сферы, однако ее возможности полностью не используются. "Несколько дней назад мы представили инвестиционные пакеты и сферы, в которых ожидается реализовать инвестиции в 2017 году, и я могу отметить, что существенную долю в данных программах занимает сфера легкой промышленности. Мы ожидаем, что в 2017 году сможем говорить об открытии новых компаний и создании новых рабочих мест практически во всех регионах, в том числе приграничных", - сказал Караян. При этом министр не назвал конкретные объемы инвестиций, подчеркнув лишь, что благодаря реализации данных программ только в текстильной сфере будет создано 2200 новых рабочих мест. Согласно представленным правительством программам, в 2017 году планируется реализовать инвестиционных программ на сумму $840 млн. В данный момент в правительстве обсуждаются еще 79 программ стоимостью $5,3 млрд. По данным Национальной статистической службы Армении, объем текстильной промышленности в Армении за 2016 год составило 466 млн. драмов (спад на 4,8%).При этом производство одежды - 11,5 млрд. драмов (рост на 16,4%).