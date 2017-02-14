Beeline снизил цену и улучшил условия продажи смартфона Beeline Smart 8

Beeline объявляет о снижении цены на смартфон Beeline Smart 8 Dual и старте его продаж со специальным тарифом «Смарт 600».

В офисах продаж и обслуживания компании смартфон Beeline Smart 8 Dual теперь можно приобрести по цене 23900 драмов. Телефон продается со специальным предложением «Смарт 600», в рамках которого абоненту ежемесячно предоставляется 600 внутрисетевых минут и 600 Мб интернета в течение 6-ти месяцев.

«Брендированные смартфоны Beeline традиционно пользуются популярностью в Армении, и наша новая линейка не стала исключением. В декабре Beeline занял второе место по числу проданных смартфонов в Армении, предоставив тысячам абонентов доступные телефоны, способные удовлетворить потребности большинства пользователей», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Смартфон Beeline Smart 8 – бюджетная модель, которая оснащена 4-ядерным процессором и работает под управлением операционной системы Android 6.0. В телефоне установлены 2 камеры, а сам смартфон поддерживает 2 SIM-карты и работает в сетях 2G и 3G.

Отметим, что согласно отчету GFK, в декабре 2016 года Beeline занял второе место по числу смартфонов проданных в Армении.

Получить дополнительную информацию можно на сайте www.beeline.am, в приложении «My Beeline Armenia», с помощью чата на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.