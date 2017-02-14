Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии (ESCO) зарегистрировал ООО «Каскад Джорджия», как компанию осуществляющую экспорт и импорт электроэнергии, передает «Грузия On-line». Согласно данным государственного реестра Грузии ООО «Каскад Джорджия» впервые прошла регистрацию 2016 году. Следует отметить, что 95% «Каскад Джорджия» принадлежат российской компании «Каскад Энерго Бит», которая входит в группу «Ташир». Группа «Ташир» принадлежит Самвелу Карапетяну, который по состоянию на сентябрь 2016 года занимает 549-е место в рейтинге самых богатых людей мира и 28-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается 3.8 млрд. долларов. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Входящая в группу «Ташир» российская энергокомпания «Каскад Энерго Бит» вышла на рынок Грузии
- Бизнес - 14 Февраля 2017, 14:55