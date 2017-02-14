В Германии зафиксирован рекордный рост экономики за пять лет

Экономика Германии в четвертом квартале 2016 года ускорила рост. С октября по декабрь ВВП ФРГ увеличился на 0,4 процента по сравнению с периодом с июля по сентябрь. За весь прошлый год рост экономики составил 1,9 процента, достигнув максимального показателя за последние пять лет, сообщило во вторник, 14 февраля, Федеральное ведомство статистики. Стимулами экономического роста эксперты считают высокий покупательский спрос и расходы государства, в том числе на размещение сотен тысяч беженцев, а также строительный бум. По их мнению, потребители готовы тратить деньги, так как крайне низкие проценты не поощряют рост накоплений. Кроме того, низкая инфляция увеличивает покупательскую способность. В то же время внешняя торговля оказала на рост ВВП сдерживающее влияние. Произошло это несмотря на то, что 2016-й стал третьим подряд рекордным годом для немецкой экспортной экономики, поскольку импорт рос значительно быстрее, чем экспорт. В начале 2017 года экономисты рассчитывают на сохранение позитивного тренда. По словам главного экономиста банка Commerzbank Йорга Кремера (Jörg Krämer), растущий спрос из-за рубежа в первом квартале текущего года будет способствовать продолжению экономического роста в стране. Опорами роста снова станут государственные расходы и потребительский бум, который, однако, из-за растущей инфляции ожидается не столь высоким, как в прошлом году.