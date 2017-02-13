Премьер рассказал европейским бизнесменам об инвестпроектах на сумму $3,2 млрд.

/АРКА/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян рассказал в понедельник представителям Европейской бизнес-ассоциации и действующих в Армении европейских компаний о потенциальных инвестиционных проектах на сумму в 3,2 млрд. долларов, сообщает пресс-служба правительства.

Карапетян отметил, что рассматривает бизнес как партнера и движущую силу экономики. "Стодневная деятельность правительства, выявление проблем, те шаги, которые мы осуществляем, направлены на улучшение бизнес-среды. Будьте уверены, что мы решительны в этом вопросе и придаем очень важное значение привлечению европейского бизнеса в Армению как с точки зрения культуры управления, так и инвестиций. Следовательно, мы готовы выслушать любое ваше предложение", - отметил Карапетян.

Коснувшись инвестиционных программ правительства, премьер-министр подчеркнул, что по итогам посещения областей, обсуждений с частным сектором и отраслевыми министерствами отобран 341 инвестиционный проект на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что эти программы будут профинансированы из различных источников, в частности госбюджета Армении, общинных бюджетов и частного сектора.

"У этих программ есть финансовые источники и партнеры. В 2017 году считаем реалистичным реализацию программ на сумму 840 миллионов долларов. В данный момент в правительстве обсуждаются еще 79 программ стоимостью 5,3 миллиарда долларов", - сказал Карапетян.

Он назвал эти проекты логичными. "У нас есть предварительные договоренности с инвестиционной и партнерской точек зрения", - добавил премьер.

В свою очередь исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Диана Сарумова, а также присутствующие на встрече предприниматели поблагодарили главу правительства за работы, направленные на усовершенствование деятельности Комитета по госдоходам , в результате которых предоставляются более качественные и прозрачные услуги.

В этой связи премьер-министр подчеркнул, что в ближайшее время Комитет по госдоходам обнародует список законопослушных налогоплательщиков. "Тем самым мы скажем обществу, что они чемпионы. Банки будут выдавать этим компаниям кредиты по более низким процентам, не потому что мы вмешиваемая в этот процесс, а за их предсказуемость, надежность, понятность Мы сделаем все, чтобы бизнес, работающий на "белом поле", имел преимущества", - отметил глава правительства.

На встрече присутствовал руководитель делегации ЕС в Армении Петр Свитальский