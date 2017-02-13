/АРКА/. Региональный директор по франшизе McDonald's Джеймс А.Сернетт ответил на запрос Министерства экономического развития и инвестиций относительно планов компании по Армении. Ранее в СМИ в очередной раз появилась информация о том, что грузинский бизнесмен, глава компании "Кока-Кола Ботлерс Джорджия", владелец франчайза "McDonald's Georgia" Темур Чкония уже получил лицензию на открытие ресторана сети в Армении и с этой целью на днях прибудет в Ереван. Чкония заявил, что "McDonald's Georgia" - как партнер "McDonald's" может на основании взаимного договора выйти на армянский рынок. Однако пресс-секретарь ресторанов сети McDonald's в Европе Санджей Мистри в интервью агентству "Новости-Армения" опроверг данную информацию. Несмотря на опровергаемые слухи, в армянской прессе периодически появляется информация об открытии McDonald's в стране и даже о сроках визита в Армению представителей корпорации для выбора здания. Для прояснения ситуации, Министерство экономического развития и инвестиций Армении направило официальный запрос в компанию, ответ на который разместила на своей страничке в Facebook пресс-секретарь министерства Анна Оганян. "Спасибо за ваш интерес и запрос о развитии McDonald’s в Армении. Позвольте коротко ответить на ваш мейл. В настоящее время у нас нет планов открывать или развивать рестораны McDonald’s в Армении. Если будут вопросы, дайте мне знать", - ответил на запрос региональный директор по франшизе McDonald's Джеймс А.Сернетт.
Компания McDonald's ответила на запрос Минэкономики Армении
- Бизнес - 13 Февраля 2017, 17:26