Компания McDonald's ответила на запрос Минэкономики Армении

  • Lragir.am
  • Бизнес - 13 Февраля 2017, 17:26
/АРКА/. Региональный директор по франшизе McDonald's  Джеймс А.Сернетт ответил на запрос Министерства экономического развития и инвестиций относительно планов компании по Армении. 

Ранее в СМИ в очередной раз появилась информация о том, что грузинский бизнесмен, глава компании "Кока-Кола Ботлерс Джорджия", владелец франчайза "McDonald's Georgia" Темур Чкония уже получил лицензию на открытие ресторана сети в Армении и с этой целью на днях прибудет в Ереван. Чкония заявил, что "McDonald's Georgia" - как партнер "McDonald's" может на основании взаимного договора выйти на армянский рынок. 

Однако пресс-секретарь ресторанов сети McDonald's в Европе Санджей Мистри в интервью агентству "Новости-Армения" опроверг данную информацию.

Несмотря на опровергаемые слухи, в армянской прессе периодически появляется информация об открытии McDonald's в стране и даже о сроках визита в Армению представителей корпорации для выбора здания. 

Для прояснения ситуации, Министерство экономического развития и инвестиций Армении направило официальный запрос в компанию, ответ на который разместила на своей страничке в Facebook пресс-секретарь министерства Анна Оганян. 

"Спасибо за ваш интерес и запрос о развитии McDonald’s в Армении. Позвольте коротко ответить на ваш мейл. В настоящее время у нас нет планов открывать или развивать рестораны McDonald’s в Армении. Если будут вопросы, дайте мне знать", - ответил на запрос региональный директор по франшизе McDonald's Джеймс А.Сернетт.

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