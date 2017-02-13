ОПЕК: РФ в январе сократила добычу нефти на 120 тыс баррелей в сутки

ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз по добыче нефти в РФ в 2017 году на 20 тысяч баррелей в день по сравнению с январским прогнозом - до 11,03 миллиона баррелей в день, говорится в февральском докладе организации. В январе ОПЕК прогнозировала снижение добычи нефти в РФ в текущем году на 30 тысяч баррелей в день по сравнению с 2016 годом - до 11,05 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в РФ в январе сократилась на 120 тысяч баррелей в день - до 11,19 миллиона баррелей в день, говорится в докладе. При этом, по оценке ОПЕК, добыча нефти в РФ в 2016 году выросла на 0,25 миллиона баррелей в день по сравнению с 2015 годом - до 11,08 миллиона баррелей в день. В начале февраля сообщалось, что среднесуточная добыча нефти РФ в январе 2017 года выросла на 1,84% к январю прошлого года и сократилась на 0,86% к предыдущему месяцу, составив 11,11 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.