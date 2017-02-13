Украина подала в ВТО иск из-за «торговой агрессии» России

Власти Украины рассчитывают добиться с помощью ВТО отмены введенных ограничений на транзит украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию Минэкономразвития Украины потребовало от Всемирной торговой организации (ВТО) создать группу экспертов, которая должна будет дать оценку введенным Россией ограничениям на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию. «Торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО, и, безусловно, должны быть отменены», — заявила замглавы Минэкономразвития Украины Наталья Никольская, слова которой приводятся в сообщении ведомства. Никольская подчеркнула, что специалисты ее ведомства приложат все усилия для доказательства своей правоты, и выразила надежду на то, что отмена транзитных ограничений поможет устранить нарушения прав и интересов украинских производителей и экспортеров. Комментируя действия украинского Минэкономразвития, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия как обычно будет использоватьдля защиты своих интересов «предусмотренные международным правом методы и способы». «Эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», - ответил Песков на вопрос о том, чем может грозить России иск Украины. Потери украинских товаропроизводителей от введенных Россией ограничений в Минэкономразвития Украины оценивают в $400 млн, а сокращение объема экспорта украинских товаров в страны Центральной Азии — в 38,3%. По оценкам экспертов, от введенных Россией ограничений пострадали около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% поставок в Киргизию.