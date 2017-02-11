«Газпром Армения»: В январе текущего года объемы импорта и потребления газа выросли

В январе текущего года объемы как импорта, так и поставок газа компанией «Газпром Армения» выросли в сравнении с тем же месяцем 2016-ого. Об этом Новости Армении –NEWS.am сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения». «Объемы импортируемого газа компанией «Газпром Армения» в январе этого года в сравнении с показателями того же периода 2016-го повысились на 31%, а потребление голубого топлива в тот же отрезок времени в сравнении с январем прошлого года выросло на 38,5 %», - сообщили в компании.