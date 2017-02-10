Армению посетило на 30% больше туристов из Ирана

По данным пограничного электронного контроля, за январь-сентябрь 2016 года Армению посетили 2.867.008 человек, из коих с туристическими целями 1.259.657, что больше показателя того же периода 2015 года на 5,7%. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Государственного комитета туризма при министерстве экономического развития и инвестиций Зармине Зейтунцян. По ее словам, основной приток туристов был из РФ, Ирана, ОАЭ, Китая, Хорватии, Дании, Турции и других стран. За этот период число иранских туристов выросло на 30%.