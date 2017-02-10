Царукян рассказал о своем видении

  • Lragir.am
  • Бизнес - 10 Февраля 2017, 17:08
Выступая на 9 съезде партии «Процветающая Армения», председателем которой он был вновь избран, Гагик Царукян представил свое видение решения социально-экономических задач.

«Говорят, у нас нет нефти и газа, но ведь есть медь и молибден. Нужно увеличить налоги на добывающую промышленность, и можно будет обеспечить 30-процентный прирост бюджетных доходов», сказал он.

По словам Царукяна, если создать в стране рабочие места, 70% уехавших захотят вернуться. «Нам надо создать условия для этих людей. В годы кризиса налоги не повышаются, а снижаются, чтобы не доводить людей до банкротства», отметил он.

Лидер ППА предлагает освободить малый и средний бизнес от налогов на три года. По его словам, если в США доля МСБ составляет 64% от ВВП, то в Армении – только 1,2%.

«В Армении 650 тыс. семей и 1,4 млн. кредитополучателей. Получается, что на каждую семью приходится более 2 кредитов. Кредиты берут, чтобы покрыть прежний долг и не потерять имущество. Еще пара лет – и все имущество людей окажется у банков», сказал Царукян.

Самое читаемое