Царукян рассказал о своем видении

Выступая на 9 съезде партии «Процветающая Армения», председателем которой он был вновь избран, Гагик Царукян представил свое видение решения социально-экономических задач. «Говорят, у нас нет нефти и газа, но ведь есть медь и молибден. Нужно увеличить налоги на добывающую промышленность, и можно будет обеспечить 30-процентный прирост бюджетных доходов», сказал он. По словам Царукяна, если создать в стране рабочие места, 70% уехавших захотят вернуться. «Нам надо создать условия для этих людей. В годы кризиса налоги не повышаются, а снижаются, чтобы не доводить людей до банкротства», отметил он. Лидер ППА предлагает освободить малый и средний бизнес от налогов на три года. По его словам, если в США доля МСБ составляет 64% от ВВП, то в Армении – только 1,2%. «В Армении 650 тыс. семей и 1,4 млн. кредитополучателей. Получается, что на каждую семью приходится более 2 кредитов. Кредиты берут, чтобы покрыть прежний долг и не потерять имущество. Еще пара лет – и все имущество людей окажется у банков», сказал Царукян.