Армения может стать экономической площадкой для Ирана – посол Швейцарии

/АРКА/. Армения может стать реальной экономической площадкой для Ирана, сказал в пятницу журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарии в Армении Лукас Гассер. По его словам, снятие санкций с Ирана открывает широкие экономические возможности, и Армения в этом контексте очень интересна другим странам как возможная площадка для сотрудничества. "У Армении на сегодня есть большой потенциал стать площадкой для налаживания экономических отношений многих стран с Ираном, однако до этого, официальный Ереван сам должен укрепить и развить торговые отношения с Тегераном", - сказал Гассер. При этом он отметил, что Швейцария могла бы воспользоваться подобной площадкой, даже несмотря на то, что имеет прямые контакты с Ираном и даже выступает в качестве представителя интересов США в своих диппредставительствах в Иране.