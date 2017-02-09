Армения хочет отменить часть преференций на госзакупках для товаров из стран ЕАЭС. Соответствующие изменения в порядке государственных закупок одобрены на заседании Правительства 9 февраля. Сейчас страны ЕАЭС, организуя государственные тендеры, отдают предпочтение местным товарам или товарам из ЕАЭС, если разница с аналогичными товарами и услугами из третьих стран не превышает 15%. Армения хочет отменить эту преференцию для закупок менее 70 млн. драмов (около $145 тыс.). От закупок по рыночным ценам государство сэкономит средства, которые направит на стимулирование спроса у местных производителей, отмечается в письменном обосновании. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Армения хочет отменить часть льгот на госзакупках для товаров из ЕАЭС
- Бизнес - 09 Февраля 2017, 15:53