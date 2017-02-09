Соотношение внешнего долга и ВВП РФ достигло рекордной отметки

Отношение общей суммы внешнего долга России к объему валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного за год, достигло отметки в 42 процента - максимальной за 12-летний период, покрытый статистикой российского Центробанка. Это следует из ежеквартального отчета финансового регулятора, выдержки из которого в четверг, 9 февраля, приводит агентство "Росбалт". Обеспеченность внешнего долга валютными поступлениями к концу сентября 2016 года упала до минимальных за 12 лет показателей. Сумма задолженности превышала годовые доходы страны от экспорта товаров и услуг в 1,57 раза. Размер этих поступлений, в свою очередь, упал до 279 млрд долларов (261 млрд евро) - самого низкого значения с 2005 года. На обслуживание взятых на Западе кредитов на конец третьего квартала 2016 года уходило 40 процентов всех валютных поступлений от экспорта. Между тем Счетная палата РФ ранее отмечала, что данный коэффициент считается критическим, если "расчетная сумма годовых платежей превышает 25 процентов от экспорта".