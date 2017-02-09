Почему Армения покупает некачественные Superjet-ы?

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в недавнем интервью с журналистами объявил, что Армения заинтересована в покупке российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100. Самолёты, в частности, приобретет создаваемая армяно-российская авиакомпания. Superjet 100 Еще в 2011 году национальный перевозчик Армении «Армавиа» сначала приобрел, а затем отказался от Sukhoi Superjet 100, ссылаясь на их плохое качество и большие траты на техническое обслуживание. С момента его создания и до сегодняшнего дня было много сообщений о технических проблемах Superjet (ответственные лица компании «Сухой», к тому же, этого не отрицают). В декабре 2016 года Федеральное агентство воздушного транспорта РФ приостановило эксплуатацию 6-и Superjet-ов компании «IrAero» и принудило «Сухой» проверить работу не только этих 6-и, но и всех остальных Superjet 100, находящихся в эксплуатации. И если разработчики Superjet 100, концерн «Гражданские самолеты Сухого», утверждают, что ремонтируется 20% самолетов всего этого парка, а 80% находятся в эксплуатации, это означает, что один из пяти Sukhoi Superjet 100 неисправен. Отметим, что эти российские самолеты не отличаются высоким спросом на рынке, и около 80% их покупателей - это российские авиакомпании. За более чем 5 лет существования модели было продано всего лишь 84 самолета. За это время Airbus продал 200 самолетов того же класса (A318 и A319), приблизительно столько же было произведено Boeing-737. Бразильская авиакомпания Embraer за последние 5 лет выпустила и продала в 5-6 раз больше самолетов того же класса, чем российский «Сухой» (около 100 пассажирских Embraer 190 и 195). ЕАЭС Соответственно, возникает вопрос: если все авиакомпании предпочитают европейские, американские и даже бразильские самолеты, почему периодически обсуждается вопрос покупки известных своими техническими проблемами и экономически не столь выгодных Sukhoi Superjet 100? Более того, на рынке есть также использованные б/у Airbus A-319, Boeing 373, Embarer 195 и другие самолеты, которые отвечают всем европейским техническим стандартам, а также являются доступными и легкими (а также дешевыми) в эксплуатации. Ответ скрывается в таможенных ставках ЕАЭС. Если в прошлом (до членства Армении в ЕАЭС) самолеты этого класса растамаживались с 0%-ой пошлиной, то сейчас импортер должен оплатить таможенную пошлину в размере 18,9%. К тому же, самолеты не перечислены в списке временно разрешённых на беспошлинный ввоз товаров в рамках договора о членcтва Армении в ЕАЭС, и эта пошлина вступила в силу уже с января 2015 года. Именно это является причиной, по которой предприниматели в Армении задумываются о покупке российских самолетов (а Sukhoi Superjet 100 является единственными российским гражданским самолетом), так как для приобретения любого другого самолета придется заплатить 18,9% от его стоимости в бюджет Евразийского экономического союза. Даниель Иоаннисян «Союз Информированных Граждан»
Почему Армения покупает некачественные Superjet-ы?
- Бизнес - 09 Февраля 2017, 13:26