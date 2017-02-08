Москва и Тбилиси решили реанимировать договор 2011 года

Как стало известно “Ъ”, встреча в Праге заместителя главы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Москвой Зураба Абашидзе завершилась важным сдвигом. Участники переговоров решили вдохнуть новую жизнь в договор «О торговых коридорах». Подписанный в 2011 году документ позволяет сторонам торговать и развивать транспортные коммуникации через Абхазию и Южную Осетию, не касаясь при этом проблемы статуса бывших грузинских автономий. Григорий Карасин заявил “Ъ”, что речь идет о «серьезном прогрессе в практической области». «Мы с Григорием Карасиным решили действовать методом малых шагов»,— пояснил “Ъ” Зураб Абашидзе по итогам переговоров. По его словам, стороны решили обсуждать лишь те вопросы, которые в принципе можно решить, «не переходя красные линии». Для Москвы и Тбилиси — это статус Абхазии и Южной Осетии, а также нахождение на их территории российских войск. Оставив за рамками консультаций острые политические разногласия, участники переговоров смогли добиться серьезного прогресса в торгово-экономической сфере. «Мы решили задействовать договор 2011 года, позволяющий нашим странам развивать торгово-экономические и транспортные отношения»,— сообщил “Ъ” спецпредставитель премьера Грузии. Речь идет о «Соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 9 ноября 2011 года. Договор был оформлен в результате сложных переговоров по вступлению РФ в ВТО: после встречи с президентом США Бараком Обамой тогдашний лидер Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в организацию — но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Южной Осетии пройдут торговые коридоры из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их. Такая система позволила бы сторонам обойти щекотливый вопрос таможенного оформления грузов на границе, а также задействовать автомагистраль через Южную Осетию, что особенно важно для Армении, поскольку Военно-грузинская дорога, связывающая эту страну с Россией, часто закрывается из-за погодных условий. В 2011 году посредниками на переговорах между РФ и Грузией были власти Швейцарии. Они выступили с предложением о создании электронной системы слежения за передвижением товаров на абхазском и южноосетинском участках границы. Такой вариант позволял обойтись без формального признания Москвой статуса этих операций как российско-грузинской торговли, то есть без формального признания Южной Осетии и Абхазии частью Грузии. В итоге соглашение реализовано не было. Но теперь стороны вновь решили вернуться к достигнутым в 2011 году договоренностям. Как пояснил “Ъ” Григорий Карасин, речь все еще идет о задействовании трех коридоров. Один из них начинается вблизи Сочи и, проходя через Абхазию, заканчивается в городе Зугдиди. Второй коридор стартует около североосетинского села Нар и, проходя через Южную Осетию, заканчивается в Гори, а третий расположен у КПП Казбеги—Верхний Ларс. Роль оператора таможенных пунктов будет по договоренности Москвы и Тбилиси играть швейцарская компания SGS, предоставляющая услуги в сфере инспекций и сертификации. По словам высокопоставленного российского дипломата, представители властей Швейцарии посетят Москву и Тбилиси в конце марта, чтобы обсудить остающиеся нерешенные вопросы. Прежде всего сторонам предстоит определиться, где именно будут расположены таможенные пункты (в соглашении 2011 года указаны лишь географические координаты, а не названия мест, это было сделано, чтобы сохранить нейтральный подход к статусу Абхазии и Южной Осетии). После того как будет решен вопрос с расположением таможенных пунктов, Россия и Грузия должны будут подписать соглашение с SGS. «Мы готовы это сделать,— заверил “Ъ” Григорий Карасин.— (На переговорах в Праге.— “Ъ”) достигнут серьезный прогресс в практической области. Теперь будем продолжать двигаться к тому, чтобы все это заработало». По его словам, в ходе переговоров в Праге речь также шла о модернизации подъездных путей к Верхнему Ларсу, «чтобы на российско-грузинском треке была возможность пропускать намного больше грузового и легкового автотранспорта». В консультациях принимали участие и представители министерств транспорта обеих стран. «Мы готовы пойти на определенные затраты (на модернизацию дороги.— “Ъ”)», — отметил заместитель главы МИД РФ. Григорий Карасин подчеркнул, что в реализации соглашения от 2011 года заинтересованы не только Россия и Грузия, но и Армения. «Как только мы решим все остающиеся вопросы, то сразу начнем реализацию (соглашения.— “Ъ”). Осталось сделать последний, самый трудный шаг»,— сказал собеседник “Ъ”. Георгий Двали, Тбилиси; Елена Черненко, Павел Тарасенко, Галина Дудина, Коммерсантъ