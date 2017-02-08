Нефть дешевеет после резкого роста запасов в США

/АРКА/. Запасы сырой нефти в США увеличились на колоссальные 14,227 млн баррелей, согласно отчету Американского института нефти (API). Как передает Vestifinance.ru, эта информация заставила и так снижавшиеся цены на нефть упасть еще сильнее, причем рост объема запасов стал вторым по величине в истории США, по данным Zero Hedge. Аналитики ожидали гораздо меньшего прироста запасов нефти - около 2,38 млн баррелей. В то время как сокращение производства ОПЕК в январе, казалось, будет поддерживать более высокие цены на нефть, отчеты о достижениях ОПЕК потеряли влияние в последние недели на фоне отчетности из США. Аналогичное влияние имел и доклад Baker Hughes, согласно которому, нефтяные компании США увеличили инвестиции в производство буровых установок самыми высокими темпами с середины 2014 года до начала падения нефтяных котировок. В то время как ОПЕК отрапортовала о выполнении сделки о сокращении производства нефти на 91%, Baker Hughes сообщила об увеличении количества буровых в США на 17, после роста на 15 буровых за неделю до этого. До публикации данных API баррель нефти сорта Brent подешевел на $0,22 после пятничных данных о количестве буровых. Brent торговался на уровне $54,89 ($ 55,11 - в пятницу), в то время как WTI - на уровне $52,03 ($52,83 в пятницу).