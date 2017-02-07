/АРКА/. Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" за январь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 22,9%, составив 168 741 пассажир, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении. За отчетный период объем грузоперевозок через ереванский аэропорт "Звартноц" составил 965 тонн грузов, что на 36,2% больше аналогичного показателя 2015 года. "Пассажиропоток в аэропорту "Ширак" города Гюмри в январе текущего года увеличился на 103,8% по сравнению с январем 2016 года. Пассажиропоток через два армянских аэропорта за отчетный период на 24,2% вырос по сравнению с январем прошлого года", - отмечается в сообщении. ЗАО "Армения - Международные аэропорты" эксплуатирует аэропорт "Звартноц" в соответствии с 30-летним соглашением о концессионном управлении, подписанным с армянским правительством в 2001 году. Собственником компании является аргентинская компания American International Airports, которая принадлежит гражданину Аргентины армянского происхождения Эдуардо Эрнeкяну.