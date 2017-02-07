Законопроект об ослаблении уголовного наказания за неуплату налогов принят

Парламент Армении 7 февраля принял в 1-ом чтении проект изменений в Уголовном кодексе об ослаблении наказания за неуплату налогов. Он принят единогласно 96 голосами «за», передает парламентский корреспондент Новости Армении – NEWS.am. Сейчас, по 205-ой статье УК, тюрьма грозит за злостную неуплату налогов в особо крупных размерах (более 2 млн. драмов). Однако определение злого умысла не даётся и на практике оставлено на усмотрение налоговых инспекторов и следователей. Уголовные дела по этой статье, как правило, не возбуждаются – бизнесу достаточно вовремя «понять», как договориться либо с тем, либо с другим. В связи с этим Минюст, подготовивший законопроект, попытался закрыть простор для манипуляций. Злоумышленниками будут считаться те, кто вносит в отчёт заведомо ложные данные, использует фальшивые документы для сокращения налоговой базы. Вместе с тем, предлагается повысить порог для уголовного наказания – с 2 до 4 млн. драмов (около $8,3 тыс.), сообщает news.am.