IFC предоставит 140 млн. долларов Воротанскому гидрокаскаду

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, привлекла финансовый пакет в размере 140 млн. долларов для Воротанского гидрокаскада. Это первое столь крупное международное финансирование энергетического проекта в Армении.

Как сообщает Арменпресс, финансирование будет предоставлено компании Контур глобал гидрокаскад, которая в 2015 году приобрела Вортанский комплекс ГЭС.

Финансирование включает 45 млн. долларов кредита из средств самой IFC, 65 млн. предоставил Германский банк развития и 30 млн. – Германская корпорация инвестиций и развития. Деньги будут направлены на модернизацию гидрокаскада, что позволит производить 1,150 гВт/ч электроэнергии и не допустить 55 т. газовых выбросов. Ожидается, что 60 тыс. потребителей смогут дополнительно получать чистую энергию.

IFC предоставил также процентный своп, который позволит компании хеджировать процентные риски.

Воротанский гидрокаскад обеспечивает порядка 15% электроэнергии в Армении. Модернизация позволит нарастить объемы поставок электричества, которое на данный момент на 90% производится за счет импортируемого топлива.

В 2015 году IFC приобрел небольшой пакет акций Воротанского гидрокаскада