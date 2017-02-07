Азербайджан и Украина ограничили ввоз товаров из Нагорного Карабаха и Донбасса

Украина и Азербайджан договорились не пропускать товары, произведенные на неподконтрольных Баку и Киеву территориях, без одобрения официальных властей, заявил сегодня, 7 февраля, агентству «Интерфакс» посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко. «Во время визита президента Петра Порошенко в Баку главы двух государств дали поручения руководителям таможенных структур Украины и Азербайджана обговорить вопрос пропуска товаров, поступающих с оккупированных территорий двух стран. Главы таможенных структур встретились и выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями - Киевом и Баку», - сказал Мищенко. По словам дипломата, товары, производимые в Нагорном Карабахе, могут пересечь границу Украины только с одобрения Баку. Аналогичную схему применяет Азербайджан в отношении товаров, поступающих из Донбасса. «Правила и циркуляры начали действовать сразу же, как президенты дали поручения. Здесь не надо подписывать какие-то межгосударственные соглашения. Соответствующий документ был подписан главами таможенных структур», - добавил посол.