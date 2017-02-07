Иран нашел у себя 15 млрд баррелей новой нефти

/АРКА/. Иранская нефтяная компания (NIOC) заявила об обнаружении крупного месторождения нефти и природного газа в Иране согласно сообщению самой компании.

По предварительным оценкам, месторождение содержит около 15 млрд баррелей нефти. Всего в Иране на данный момент, согласно последним официальным данным, содержится около 175 млрд баррелей геологических запасов нефти, передает vestifinance.ru.

Обнаруженные залежи углеводородов также содержат около 1,8 трлн куб. м природного газа, по словам управляющего директора NIOC Али Кардора, который также отметил, что для использования этих резервов необходимы огромные инвестиции и современные технологии.

Санкции против Ирана со стороны ЕС и США были сняты в январе 2016 г., тогда производство нефти в стране составляло 2 млн баррелей нефти в сутки. Тегеран стремился максимально нарастить производство нефти, чтобы отвоевать обратно свою долю на рынке.

В соответствии с соглашением между членами ОПЕК Ирану позволено увеличить добычу нефти на 90 тыс. баррелей в день, в то время как средний показатель производства в стране в течение первых шести месяцев 2017 г. должен быть установлен на уровне 3,797 млн баррелей в сутки. Декабрьские данные ОПЕК свидетельствуют, что добыча в Иране составила 3,72 млн баррелей в сутки.

Тем не менее в NIOC заявили, что Иран достигнет уровня добычи 4 млн баррелей в сутки к 20 марта. Такие заявления делались несколько раз на протяжении 2016 г., однако на деле производство увеличить не удалось.

В поисках иностранных инвестиций Иран также стремится инвестировать за рубежом в строительство нефтеперерабатывающих заводов в Испании и Бразилии. Строительство нефтеперерабатывающих заводов за рубежом интересует Иран с точки зрения возможности обеспечения экспортных рынков.