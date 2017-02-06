Группа по созданию общего авиапространства между Арменией и ЕС провела первое заседание

/АРКА/. Первое заседание рабочей группы по проведению переговоров Армении с ЕС по соглашению о всеобъемлющих воздушных перевозках (общем авиапространстве между Евросоюзом и Арменией) состоялось в понедельник в Ереване, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении. На встрече был обсужден предварительный текст проекта Соглашения о всеобъемлющих воздушных перевозках. Кроме того, были определены рамки возможных вопросов. Группа в составе шести человек была создана приказом премьер-министра Армении Карена Карапетяна в конце января 2017 года. В обсуждениях, которые вел руководитель группы, глава ГУГА Сергей Аветисян, участвовали начальник юридического управления МИД Армении Сатеник Абгарян, начальник управления ЕС и ВТО Минэкономразвития и инвестиций Артур Майсурян, начальник управления сертификации аэропортов и организации воздушного движения ГУГА Галуст Погосян и начальник управления по координации воздушных перевозок ГУГА Анна Чобанян. Совет Евросоюза по транспорту, телекоммуникациям и энергетике 1 декабря 2016 года одобрил мандат Еврокомиссии на проведение переговоров о присоединении Армении к общему авиационному пространству ЕС. Соглашение дает право на либерализацию полетов сразу со всеми странами Евросоюза Для авиационного рынка Армении данное соглашение имеет важное значение, поскольку предусматривает обеспечение определенного уровня открытости и либерализацию авиационного рынка. В результате присоединения к соглашению, между Арменией и 28 странами ЕС будет действовать более либеральный авиационный режим. Это означает интеграцию с европейским авиационным рынком, содействие выходу армянских бизнесменов на внешние рынки, превращение в важную транзитную страну в сфере воздушного транспорта. Из стран-членов Восточного партнерства к единому авиационному пространству уже присоединились Молдова, Грузия и Украина.