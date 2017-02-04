Россельхознадзор предупредил об ограничении ввоза яиц и мяса птицы из ЕС

Россельхознадхзор предупредил о грядущем запрете на импорт продуктов птицеводства из ряда стран Европы, в которых зафиксирован высокий уровень заболеваемости птичьим гриппом О введении ограничений сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, передает «Интерфакс». По ее словам, в список стран, на которых будут наложены ограничения, вошли Австрия, Великобритания, Венгрия, Болгария, Греция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция. Во всех этих странах был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Запрет на импорт будет наложен на все виды птицеводческой продукции, и продукцию, содержащую в своем составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц. Как уточнило Мелано, в связи с потребностью в импорте подобной продукции Россия обратится в генеральный директорат Еврокомиссии с просьбой оказать содействие в получении дополнительной информации о соблюдении норм контроля над распространением инфекции. Страны, которые не предоставят необходимой информации, лишатся права на поставку птицы в Россию. Ряд продуктов, в том числе и мясо птицы, уже запрещен к поставке в Россию в связи с действием продовольственного эмбарго. Однако запрет не действует на поставку живых птиц и инкубационных яиц (в 2015 году, по данным ИКАР, в Россию было ввезено около 700 млн штук инкубационных яиц). Продовольственное эмбарго Россия ввела в августе 2014 года в ответ на санкции Запада, которые, в свою очередь, были введены из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Владимир Путин подписал указ, ограничивающий ввоз определенных продуктов из США, ЕС, ​Канады, Австралии и Норвегии, в августе 2014 года.

