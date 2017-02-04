Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отозвать представителей страны из таможенных органов Евразийского экономического союза ЕАЭС. Передает «Дождь». «Я не подписал Таможенный кодекс (ЕАЭС), потому что многое, что должно было быть, не работает. Более того, я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных органов (ЕАЭС)», — сказал он. «Почему они там сидят и получают зарплату? Даже не зарабатывают, а получают», — добавил Лукашенко. Он считает, что первым шагом должно стать решение проблем, связанных с изъятиями товара и различными ограничениями. «Без решения этих проблем я не прикоснусь к этому кодексу», — подчеркнул президент Белоруссии. По его словам, за последний год товарооборот в ЕАЭС упал на 40%. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Лукашенко отозвал представителей Белоруссии из таможенных органов ЕАЭС
- Бизнес - 04 Февраля 2017, 11:47