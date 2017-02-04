Премьер Карапетян попросит семью инвестировать в развитие исторического центра Гюмри

/АРКА/. Члены семьи премьер-министра Армении Карена Карапетяна могут стать первыми инвесторами проекта развития исторического центра города Гюмри, заявил в пятницу сам глава правительства в ходе презентации программы. Проект восстановления и развития исторического центра – "Кумайри", второго по величине города республики, пострадавшего в результате разрушительного землетрясения 1988 года, разработан Центральным банком Армении и фондом "Надежда на благоустройство Гюмри". "Сейчас я не могу заниматься бизнесом, но попрошу членов моей семьи осуществить инвестиции в проект. Для них будет большой честью быть первыми вкладчиками создаваемого в рамках программы инвестиционного фонда", - процитировали слова Карапетяна в пресс-службе правительства. По словам премьера, разработаны интересные и логичные инвестиционные проекты, которые обеспечат экономический эффект и новые рабочие места. "И самое главное, эта программа призвана изменить настрой в Гюмри, так как каждый из нас заинтересован в осуществлении здесь инвестиций. Сегодня мы даем старт крупной инвестпрограмме с мультипликативным эффектом", - отметил глава правительства. Он заверил предпринимателей, что вложения быстро окупятся. Карапетян добавил также, что в инвестфонд проекта "Кумайри" может быть направлена часть из 55 миллионов долларов, предусмотренных на различные программы Государственного комитета по туризму.