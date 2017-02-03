Роста экспорта из Армении в Россию в реальности нет

Ещё в течение прошлого года «Союз информированных граждан» обращался к природе и причинам стремительного роста экспорта из Армении в страны ЕАЭС. Экспорт в ЕАЭС – один из немногих показателей в рамках союза, в отношении которого зарегистрирован некий прогресс. Поэтому на него всегда указывают как на доказательство того, что ЕврАзЭС имеет положительный экономический эффект на страны, которые в него входят. В январе текущего года в ходе встречи премьер-министров Армении и России Дмитрий Медведев также говорил о росте объемов экспорта на 70%, считая это одним из главных достижением ЕАЭС. Однако, статистические данные резко противоречат этому заявлению. Согласно недавно опубликованным данным Статистической службы Армении в 2016 году, экспорт РА в ЕАЭС составлял около 392 млн. долларов против 257 млн. в 2015 году. Таким образом, в общей сложности рост экспорта в этом направлении составил не 70%, а около 53%. Если сравнить этот показатель с зарегистрированным в 2014 году экспортом в 324,6 млн долларов, становится очевидно, что экспорт в ЕАЭС начиная со дня его создания увеличился лишь на 20%. Таким образом, статистика свидетельствует, что этот рост имеет множество спорных моментов. Непонятные цифры Если сравнить структуру армянского экспорта в страны ЕАЭС и имеющуюся в 2016 году ситуацию в соответствующих областях экономики РА, приходишь к очень интересному выводу. В первую очередь в сравнении с 2015 годом показатель активности экономики РА 2016 года составил 100,5%, что означает, что по сравнению с предыдущим годом экономическая активность выросла лишь на 0,5%. В этих условиях как минимум удивителен рост экспорта на 53%. Исследования структуры вывозимых товаров свидетельствует, что в январе-сентябре 2016 года более чем на 2000% (в двадцатикратном размере) вырос экспорт томатов, на 450% - экспорт сыра и творога, на 300% поднялся экспорт икры и готовой рыбы. Такой резкий рост экспорта зарегистрирован в условиях, когда производство пищевой промышленности РА (2016 год) выросло лишь на 2,6%. Параллельно с этим более чем на 580% вырос экспорт различных овощей, а также был начат экспорт в Россию фруктов и других продуктов категории 0810 (хурма, финики, киви, дуриан) и другие. Рост экспорта этих продуктов был зарегистрирован в условиях, когда в 2016 году урожайность упала почти на 12%. Вызывает удивление также рост на 21 млн.долларов в области экспорта тканей, материалов, трикотажа, мужской и женской одежды. Рост экспорта в некоторых узкоспециализированных областях доходил до 960%. И это при том, что производство текстиля в Армении в 2016 году сократилось на 4,8%. Логичный вопрос – за счёт каких товаров экспорт растёт в десятки раз? К тому же, в тот же период экспорт вакцин увеличился в 9,6 раз, в 8,3 раза – глины, в 3,6 раза – отопительных систем, деталей кондиционеров, систем дистанционного управления и другого оборудования... Хотя Армения, мягко говоря, не известна как производитель подобных товаров. Исследования зарегистрированного крупномасштабного роста экспорта и реальных экономических показателей в соответствующих сферах дают аналогичные результаты. Таким образом, несоответствие статичного уровня производственных мощностей в различных областях экономики с зарегистрированными показателями заставляют искать другие причины роста экспорта. Турецкий след Зная всё то, что было сказано выше, можно утверждать, что рост экспорта на 53% не является результатом усиления торговых позиций Армении и развития производства. Это результат реэкспорта импортированных в Армению турецких товаров. Как мы знаем, в конце 2015 года в контексте обострения российско-турецких отношений Россия установила эмбарго на импорт турецких товаров, в результате чего турецкие товары на российский рынок стали поставляться через Армению. Механизм этого реэкспорта крайне прост: одни находящиеся в единой экономической зоне страны осуществляют закупки из тех стран, откуда другие страны не могут напрямую импортировать товары. Таким образом, импортированные товары далее экспортируются в целевую страну, обеспечивая прибыль от этих операций. Реальная картина Параллельно с этим, традиционный экспорт в Россию таких товаров как абрикосы, груши, фруктовые соки, пиво, некоторые виды овощей и др. сокращается. В частности, по сравнению с прошлым годом на 36% упал экспорт абрикосов, вишни и груши, на 23,6% - консервированных овощей, на 20% сократился экспорт различных медикаментов. Продолжать эту цепочку можно долго. Спад экспорта распространился, также, на продукцию тяжёлой промышленности: по сравнению с прошлым годом на 3% упал экспорт недрагоценных металлов и изделий из них, приблизительно на 2% упал экспорт изделий из пластмассы, каучука и резины. И это после того, как экспорт из Армении в Россию в 2015 году сократился (по сравнению с 2014). Таким образом, можно сказать, что после членства Армении в ЕАЭС производство и объём экспорта именно армянских товаров в Россию упал. Поэтому можно сделать умозаключение, что резкий рост экспорта из Армении в ЕАЭС был обусловлен не евразийской интеграцией и развитием армянской экономики, а сложившимся геополитическим положением, и не имеет никакой связи с экономикой Армении. Андраник Манукян, «Союз информированных граждан»
Роста экспорта из Армении в Россию в реальности нет
- Бизнес - 03 Февраля 2017, 18:14