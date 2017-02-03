Мигрантов из Армении и других стран ЕАЭС могут выдворить из России за отсутствие трудового договора

МВД разработало законопроект, который предусматривает выдворение из России мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за отсутствие трудового договора, пишут “Известия”. Кроме этого, для нарушителей предусмотрен денежный штраф. Исключение составляют граждане Белоруссии — они освобождены от получения миграционной карты. Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах — членах союза. Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора. Однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства. МВД предлагает дополнить статью 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» следующим пунктом: «Иностранный гражданин, которому для осуществления трудовой деятельности в соответствии с настоящим федеральным законом или международным договором Российской Федерации не требуется получение разрешения на работу либо патента, не вправе осуществлять трудовую деятельность без заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)». Это, по мнению разработчиков, необходимо для контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств — членов ЕАЭС. Авторы документа также предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях и штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Для должностных лиц предусматривается штраф от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 250 тыс. до 800 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда. Исключение предусматривается для граждан Белоруссии, которые освобождены от получения миграционной карты. Председатель совета по делам национальностей столичного правительства, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский считает, что это правильная мера. — В настоящее время мигранты из стран ЕАЭС находятся в более выигрышном положении, чем мигранты из других стран и даже внутренние мигранты России, — сказал Юрий Московский «Известиям». — Это наносит ущерб и нашей экономике, и взаимоотношениям с другими странами. И если пункт о наличии трудовых договоров не был предусмотрен ранее, то это совершенно не значит, что он не подразумевался. Просто теперь всё может стать на свои места. Как считает руководитель Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Ольга Кириллова, «въезжать и выезжать из страны иностранные граждане могут при обязательном соблюдении требований действующего законодательства. Мы должны понимать, кто к нам приезжает, откуда и с какими целями. В связи с этим должен быть усовершенствован механизм контроля въезда и пребывания иностранцев в РФ».