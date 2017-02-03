Порядка 500 студентов-участников апрельской войны получили скидки на плату за обучение

/АРКА/. За первое полугодие 2016-2017 учебного года скидку на плату за обучение получили 475 студентов вузов Армении, принимавших участие в четырехдневной апрельской войне, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики. Со 2-го по 5 апреля азербайджанские ВС вели активные боевые действия, обстреливая позиции и населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики практически по всей линии соприкосновения с применением ракетно-артиллерийских средств, бронетехники и авиации. Армия обороны НКР успешно подавила агрессивные действия противника, нанеся большие потери в живой силе и технике. В сообщении отмечается, что скидка составила как минимум 50%, а основанием для ее получения стала запись в воинских книжках об участии в боевых действиях. Как правило, для предоставления скидки необходимо, чтобы студент обеспечил минимальную успеваемость (устанавливается средняя качественная оценка). Тем не менее, это требование не относится к участникам апрельской войны. Те студенты, которые несли боевое дежурство (в их воинских книжках должна быть соответствующая отметка и печать), получают 30%-ую скидку в зависимости от средней качественной оценки. Для получения скидки участники четырехдневной апрельской войны и несшие боевое дежурство в ходе службы студенты должны обратиться в высшее учебное заведение.