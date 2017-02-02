Производство сигарет в Армении за 2016 год выросло на 30%

/АРКА/. Производство сигарет в натуральном выражении по итогам 2016 года в Армении составило более 23,7 млрд. штук, что на 30% больше, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национальной статистической службы республики. При этом производство табачной продукции за 2016 год составило около 15,3% от всей обрабатывающей промышленности. Объем произведённой в Армении табачной продукции в 2016 году в сопоставимых ценах составил более 135,1 млрд. драмов, увеличившись на 23,5% по сравнению с предыдущим годом.($1 – 485,97 драма).