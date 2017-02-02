Объем производства ювелирных изделий в Армении за 2016 год вырос в 2 раза

/АРКА/. Объем производства ювелирных изделий в 2016 году в Армении составил более 36,3 млрд. драмов, увеличившись в 2 раза по сравнению с 2015 годом, сообщает Национальная статистическая служба Армении. Однако в натуральном выражении производство ювелирных изделий за 2016 год сократилось на 21,1% до 781,2 кг с 990,1 кг в 2015 году. По данным НСС, объем производства бриллиантов в Армении за отчетный период увеличился на 54,2% и составил 125 431 карат против 81 346 карат в 2015 году. При этом экспорт драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них по итогам 2016 года составил около $337,3 млн. (рост на 73,9%), а импорт по данным видам товаров составил $161,5 млн. (рост 36,8%).