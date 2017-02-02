«Айкакан жаманак»: В декабре прошлого года резко возрос объем трансфертов в Армению

«Центробанк Армении опубликовал данные о частных трансфертах за 2016г., которые очерчивают удивительную картину. Выясняется, что в декабре прошлого года резко возрос объем трансфертов в Армению. В декабре 2015 года поступило 211млн долларов, что являлось самым высоким показателем за минувшие два года. Это не умещается в логику трансфертов. Дело в том, что объемы трансфертов начали постоянно падать из-за экономического кризиса в РФ. Кризис в РФ не был преодолен и еще усугубляется. По некоторым наблюдениям, такой рост объемов трансфертов в конце года может быть обусловлен тем, что для того, чтобы довести минимальный капитал армянских банков с 5 млрд драмов до 30 млрд драмов на имена некоторые владельцев банков в Армению были перечислены солидные денежные средства, которые технически считались частными трансфертами», - пишет газета.