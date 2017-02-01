Премьер-министр Армении Карен Карапетян 1 февраля с рабочим визитом побывал в Котайкской области для обсуждения проблем и перспектив развития с руководителями общин и предпринимателями региона. Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Правительства Армении, Карапетян заявил о том, что на этой неделе министерства, ведомства начнут представлять итоговые инвестиционные программы, а на следующей неделе все будет опубликовано. «Аппарат Правительства обсудил 471 инвестиционную программу, из которых 345 мы считаем реалистичными. Общая инвестиционная стоимость программ составляет 2,4 млрд. долларов, аппарат Правительства считает возможным реализовать в 2017 году программы стоимостью в 830-850 млн. долларов»,- подчеркнул глава Правительства Армении. Но это не означает, по словам Карапетяна, что все программы на сумму в 830-850 млн. долларов возможно будет осуществить в течение текущего года, поскольку все зависит от взаимной работы. «Это тот потенциал, который мы видим на этот момент. Известны как финансовые источники, так и те, кто реализует 345 программ. Причем это итоговая программа, в котором фигурируют и фонд, и общинный бюджет, и частное вложение, и госбюджет, и кредитное средство»,- сказал премьер-министр, добавив при этом, что на этот момент в Правительстве обсуждаются также 55 программ. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Правительство Армении выделило 345 инвестиционных программ для реализации в текущем году
- Бизнес - 01 Февраля 2017, 20:58