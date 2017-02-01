Крупнейшие налогоплательщики Армении за 2016 год

/АРКА/. 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении выплатили в госбюджет в 2016 году более 716,9 млрд. драмов, что на 2,8% или на 19,6 млрд. драмов больше, чем в минувшем году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Комитетом по Госдоходам при правительстве Армении по итогам четвертого квартала 2016 года. При этом следует отметить, что налоговые поступления 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении составялют 67% от всего объема налогов и пошлин, поступивших в госбюджет Армении за 2016 год. Налоги и пошлины за 2016 год составили более чем 1 078,3 млрд. драмов, увеличившись на 1,2%. Согласно официальным данным, «Газпром Армения» продолжает возглавлять список крупнейших налогоплательщиков Армении. Компания за 2016 год выплатила в государственный бюджет более 42,3 млрд. драмов против порядка 42,6 млрд. драмов за 2015 год. Второе место в списке крупнейших налогоплательщиков заняла компания «Гранд Тобако», которая за отчетный период выплатила в госбюджет 22,5 млрд. драмов (рост на 64,2%). Далее в списке крупнейших налогоплательщиков следует «Электросети Армении», выплатившая в бюджет за отчетный период 17,2 млрд. драмов против 16,5 млрд. драмов в 2015 году.

Четвёртым идёт компания гидроэлетростанция «Воротан», которая выплатила в госбюджет порядка 15,5 млрд. драмов против 16,9 млрд. драмов. Замыкает пятёрку лидеров компания «Алекс Григ», уплатившая в бюджет за 2016 года налогов в размере около 14,8 млрд. драмов против 18,2 млрд. драмов за 2015 год. В топ-10 крупных налоголательщиков также вошли«CPS OIL CORPORATION» (13,79 млрд. драмов), «Техут» (13,3 млрд. драмов), «VivaCell-MTS (АОЗТ К-Телеком)» (12,8 млрд. драмов), Армения Телеком Компани» (12,5 млрд. драмов) и «Флеш» (10,9 млрд. драмов). ($1 – 486,5 драма).