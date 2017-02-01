Среднемесячная номинальная зарплата в Армении в 2016 году составила 187,8 тыс. драмов

/АРКА/. Согласно предварительным прогнозам, среднемесячная номинальная заработная плата в Армении в 2016 году составила 187 850 драмов (391 долларов или 26 127 рублей), что на 1,7% больше показателя 2015 года, сообщает Национальная статистическая служба республики. Согласно оценкам НСС, в декабре 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата, в целом, в стране составляла 222 818 драмов, что примерно на 22,6% больше показателя ноября 2016 года, однако на 0,4% меньше показателя аналогичного периода 2015 года. В ноябре среднемесячная номинальная заработная плата достигла 180 971 драмов. При этом самая высокая зарплата в ноябре 2016 года была зарегистрирована в Сюникской области – порядка 215 тыс. драмов, а меньше всего оплачивался труд в Арагацотнской области – около 130 тыс. драмов. В Ереване среднемесячная номинальная заработная плата в ноябре составила порядка 195,6 тыс. драмов. Вместе с тем, в ноябре самые высокие зарплаты были зафиксированы в сфере финансовой и страховой деятельности– порядка 401 тыс. драмов, информации и связи – 377,5 тыс. драмов, а также в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров– 345 тыс. драмов. Самыми низкооплачиваемыми сферами в Армении стали сфера культуры, развлечения и отдыха, где заработная плата сотрудников составила порядка – 112 тыс. драмов, сфера сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – порядка 114 тыс. драмов, сфера образавания и сфера организации проживания и общественного питания- около 122 тыс. драмов. ($1 – 486,5 драма).