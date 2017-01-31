Внешнеторговый оборот Армении за 2016 год вырос на 7,4%, до порядка $5 млрд.

/АРКА/. Объем внешнеторгового оборота Армении за 2016 год составил порядка $5 075,3 млн., увеличившись на 7,4% по сравнению с 2015 годом, сообщается на сайте Национальной статистической службы Армении. При этом, согласно официальным данным, объем экспорта в 2016 году составил порядка $1 782,9 млн., увеличившись по сравнению с 2015 годом на 20%, а импорт вырос на 1,6%, до $3 292,4 млн. В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $1 509,5 млн. Согласно предварительным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в ценах ФОБ (условие поставки товара, при котором продавец оплачивает расходы по транспортировке, страхованию, а также таможенные расходы до момента доставки товара на борт судна – "АРКА") за отчётный период составило порядка $1 002,5 млн. Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчетный период составил около $1 543,7 млн. (доля 30,4% и рост на 11,6%), причём торговля с Россией составила $1 366,9 млн. (рост на 15,1%), с Украиной - $109,8 млн. (спад на 16 %), с Беларусью – $37,5 млн. (рост на 15,6%), с Казахстаном – $6,6 млн. (рост на 45,9%) и с Туркменистаном - около $11,9 млн. (спад на 32,8%). Объем торговли со странами ЕС в 2016 году составил около $1 218,7 млн. (доля – 24% и рост на 2,1%), а торговля с другими странами составила $2 312,8 млн. (доля – 45,6% и рост на 7,7%). По статистическим данным, наиболее значимые статьи экспорта в отчётном периоде были представлены в следующих товарных группах: "горнорудная продукция" - порядка $470,8 млн. (спад на 1,3%), "готовые продукты питания" - порядка $418,2 млн. (рост на 28,6%) и "драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, изделия из них" - около $337,2 млн. (рост на 73,9%). В то же время, согласно официальным статданным, за 2016 год импорт продукции по следующим товарным группам был превалирующим: "горнорудная продукция" - порядка $591,2 млн. (спад на 7,5%), "машины, оборудование и механизмы" - $471,4 млн. (рост на 13,9%), "производство готовых продуктов питания" – $332 млн. (рост на 5,4%). ($1 – 486,5 драма)