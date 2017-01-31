Блумберг: перспектива отмены санкций пугает Москву ростом рубля

Если США снимут с России санкции, то рубль укрепится на 5-10%, показал опрос экономистов, проведенный агентством Блумберг. Еще 41% экономистов, принявших участие в опросе, ожидают, что в случае снятия санкций российская валюта укрепится на 1-5%. Блумберг полагает, что из-за риска укрепления рубля российские власти могут решить не торопиться с заключением соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа об ослаблении или отмене санкций. Агентство опросило преимущественно экспертов российских и международных банков, специализирующихся на анализе финансовой ситуации в России. В Bank of America ожидают, что курс российской валюты в случае снятия или ослабления санкций поднимется до уровня 55-57 рублей за доллар. Таким образом, рубль станет "главным бенефициаром" снятия санкций. По расчетам агентства, в 2016 году рубль укрепился к доллару на 20%, а с начала этого года - на 2%. Во вторник утром на Московской бирже доллар торговался вокруг отметки 59,9 рубля. Банк России установил курс американской валюты на вторник на уровне 60,3 рубля. В конце января прошлого года доллар стоит 75 рублей. Российские чиновники неоднократно давали понять, что крепкий рубль, по их мнению, мешает экономике развиваться, плохо сказывается на экспорте и процессе импортозамещения. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в июле заявил, что для развития импортозамещения и экспорта промышленной продукции комфортным является курс доллара в 60-70 рублей. По словам министра, такой курс не вызывает опасений у правительства - главное, чтобы рубль не укреплялся дальше. В последующие полгода рубль подорожал. Министр финансов Антон Силуанов летом также заявлял, что власти не заинтересованы в укреплении рубля, а если цены на нефть будут выше 50 долларов за баррель, то минфин будет изымать дополнительные доходы в резервы, чтобы не допустить укрепления российской валюты. В конце января 2017 года минфин объявил, что с начала февраля начнет скупать иностранную валюту в резервы и не остановится до тех пор, пока цены на нефть не упадут до 40 долларов за баррель. Многие эксперты отмечают, что девальвация рубля не поможет российской экономике расти быстрее. По их мнению, при слабом рубле будет легче сбалансировать бюджет, а также выиграет часть экспортеров. Однако население заплатит за ослабление рубля ростом цен. Импортозамещение, вызванное ослаблением рубля, в целом оказалось ограниченным. Эксперты сходятся во мнении, что процесс импортозамещения особенно заметен в сельском хозяйстве, а вот на промышленность он повлиял слабо.